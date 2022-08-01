正在新加坡進行訪問的美國眾議院議長裴洛西是否會增加訪台行程，外界眾說紛紜，傳出多個時間版本。對此大陸外交部發言人趙立堅1日在例行記者會上再度表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西訪台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西若赴台將導致嚴重後果。

中新社報導，趙立堅在記者會上表示，大陸國家主席習近平和美國總統拜登通電話時強調，中國政府和民眾在台灣問題上的立場是一以貫之的。堅決維護中國國家主權和領土完整，是14億多民眾的堅定意志。相信美方已經充分瞭解中方傳遞的強烈、清晰資訊。

趙立堅表示，裴洛西如果赴台將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，導致非常嚴重的事態和後果。

趙立堅表示，再次正告美方，中方正嚴陣以待。中國人民解放軍絕不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反應措施，捍衛自身主權和領土完整。美方應該做的是，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。