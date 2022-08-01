Tinder攜手COFFEE.TEA.OR推出仲情戀夏系列手搖杯。（Tinder提供）

炎炎夏日不少業者玩創意聯名，主打抗敏感的牙膏品牌舒酸定就和台灣冰王「蜷尾家」合作，推出「輕莓乳酸霜淇淋」；交友軟體Tinder則與文青系飲料店 COFFEE.TEA.OR攜手賣限定手搖，吸睛指數不容小覷。

蜷尾家過往每款冰都是老闆李豫親手打造，針對此次與舒酸定的合作，雙方可費盡苦心，在多次嘗試下精心調配出最適合夏季消暑的清爽系「輕莓乳酸霜淇淋」。 整體以酸甜乳酸為基底，添加些許覆盆子進提味，微量酸味刺激味蕾。舒酸定也特別呼籲，如果有敏感性牙齒，就要注意口腔維護，除了定期看牙醫，也可持續使用專業修復抗敏牙膏進行深層修復，配合正確刷牙習慣每日刷牙兩次，做好日常照護，就能盡情享受美味好時光。

Tinder對於跨界發想起因於台灣會員在個人簡介中提及「手搖飲」的比例，比起去年超過80％成長，因此和COFFEE.TEA.OR攜手推出期間限定的「Tinder 仲情戀夏」系列手搖杯，四種夏日愛情滋味包含「刻在我心底的葡萄柚海浪女孩」、「斑斕芒露的泰迪熊男孩」、「穿西裝打領帶的金黃重機少年」、和「漫步城市藝廊的焦糖女子」，酸甜滋味沁人心脾，至12日前的每週六，會員購買可享第二杯半價。