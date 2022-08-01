水利署南區水資源局規畫在台南市將軍區興建海水淡化廠，上個月通過環評大會審查，為進展過程中的重要里程碑，但地方對於沿岸漁業和生態造成衝擊的疑慮仍未消除，憂心海淡廠排放的高鹽度鹵水影響沿岸魚蝦貝類產卵，以及七股和北門潟湖蚵仔的生長，南縣區漁會也呼籲相關單位盡快出面與漁民協調，解決相關爭議。

近年因氣候變遷降雨極端化，以及重大水文事件如莫拉克風災，使水庫淤積加劇，水利單位除致力水庫清淤，同時積極開發新興水源，而海水淡化具供水穩定，不受天候、降雨分布等水文條件影響的優勢，台灣四面環海，具備海淡廠發展潛力。

南水局計畫在台南將軍青鯤鯓興建日產水量20萬噸的海淡廠，廠址在台61線西濱快速道路左側、南26線與25-1線間，可以提供每日20萬噸供水，以穩定台南民生及公共用水，不過南水局去年9月下鄉開說明會，遭地方強烈反彈，如今海淡廠已通過環評，興建計畫看似勢在必行。

「反正政府想做就做，根本不理我們的心聲！」有漁民痛批政府一意孤行，認為海淡廠排放的高鹽度鹵水，可能導致沿岸魚蝦貝類產卵量下降，進而影響經濟魚種的捕撈量；此外，蚵農也擔心，鹵水會影響到七股潟湖、北門潟湖的蚵仔生長環境。

對此，南水局副局長王瑋表示，經水利署水利規劃試驗所參考國外海淡廠鹵水排放試驗與實際監測，並依台南海淡廠鹵水排放數值模擬成果，評估台南海淡廠鹵水排放後，其鹽度可於距離排放口200至300公尺範圍內，經洋流擴散稀釋至3.58至3.59度，已接近本海域背景水質鹽度約3.5至3.6度，無鹵水累積情況。

王瑋強調，後續將持續與漁會、漁民溝通交流，適時釋疑，並了解漁民聲音。台南海淡廠目前已通過環評，之後會循序提報計畫爭取經費，完成審議程序及籌編預算後辦理，如一切順利最快約2024年起興建。