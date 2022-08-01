全台有趣又具教育意義的「愛的幸福方程式．華南樂遊闖關趣」活動於111年8月1日登場。藉由各式闖關任務、優惠好康和豪華抽獎，讓大眾Fun心玩、聰明學理財，在多變的環境中逆勢突圍，成為人生贏家。通膨來臨，萬物齊漲，翻轉財務思維、學習善用金錢是最好的因應方式。

為了提升國人的理財觀念，積極部署更美好的未來，華南金融集團結合集團成員華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南永昌投信、華南金資產管理、華南金創投及華南期貨，於8月1日至10月31日推出「愛的幸福方程式．華南樂遊闖關趣」活動，透過「幸福歡樂購」、「幸福快樂玩」、「幸福百寶箱」及「幸福探險隊」4大關卡，全面打造每個家庭專屬的幸福方程式，更祭出超狂豪禮抽獎，讓參與者感受理財規劃帶來的好處。

「幸福歡樂購」關卡鼓勵闖關者邁出行動，建立良好的理財習慣，只要在活動期間購買指定產品並達交易門檻，可獲得乙次抽獎機會。若購買二項（含）以上指定產品並達交易門檻，可再獲得乙次加碼抽獎機會。豐富大獎包括：iPhone 13、Air Pods第三代、Dyson二合一清淨機、百貨公司萬元禮券等。

指定產品包含申辦(購)華南銀行指定信用卡、人身保險商品、黃金存摺定期定額、綁定新台幣 SnY數位帳戶並進行華銀支付(台灣Pay)交易、華南永昌證券帳戶(含信用帳戶、複委託帳戶)及華南產險個人傷害險。「幸福快樂玩」關卡讓闖關者小試身手，只要進入活動頁面，答對3個題目，就能獲得抽獎資格，有機會把iPad Air、超商商品卡、全聯禮券帶回家。

好康還不只這些，在理財的道路上想要得心應手，必須善用工具、走對方向。來到「幸福百寶箱」關卡，各式多元的理財工具應有盡有，讓闖關者可以全面掌握資訊，因應不同的人生階段和需求，選擇適合自己的理財方式，穩健有效率地累積財富、放大金庫。 至於有小孩的家庭，一定要加入「幸福探險隊」。

華南打造趣味線上益智遊戲「Fun玩華南熊Q島」，不只讓全家大小都玩得開心，也讓孩子在遊戲中學習，從小接觸理財教育及培養高財商，長大後才懂得如何創造財富正循環，完成任務者還可抽Switch主機健身環組合、超商商品卡等大獎。

正所謂「理財就是理生活」，我們生活中的每個選擇，都需要理財智慧的加持。及早掌握正確的理財思維，才能生存更輕鬆，生活更幸福，生命更自由。快來加入「愛的幸福方程式．華南樂遊闖關趣」，好禮獎不完。