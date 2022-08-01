反應股災及疫情，7月買賣移轉棟數1.85萬棟，月減13.3%、年增5.0%，亦為五年來同期次低量。值得注意的是，過去房市「南熱北溫」出現反轉，相較於北台灣的買氣相對穩定，近年交易火熱的南、高二都交易交易重挫，高雄更寫下了21年以來同期新低記錄。

根據六都地政局1日公布7月買賣移轉棟數顯示，六都交易量均同步較6月減少，相較於北北桃三都月減幅3～13%，中南部三都月減幅達18～20%；與去年反應疫情嚴峻、買賣移轉棟數低迷的同期相較，南、高二都更出現28%、10%的年減幅。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年5月中疫情三級警戒，買賣移轉在7～8月間才開始反應，今年疫情在4月底確診人數破萬，7月完全反映疫情嚴峰時刻的低量市況，不過今年還有升息、股災等多重因素衝擊，買賣移轉棟數從低迷走向復甦的時間，恐將比去年還要久。

過去二年交易火熱的南部都會區房市，也出現明顯降溫跡象，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，去年三級警戒期間南二都商業活動影響較小，加上當時台南、高雄持續受重大公建、企業投資的題材拉抬，市場交易熱絡，價量都處於相對高檔，今年則在打炒房聲浪不斷下，交易出現明顯量縮。

六都地政局統計顯示，今年六都前七月累計買賣移轉為15萬棟，其中，以台南年減10%衰退最明顯，其次為高雄年減7%，新北、台中前七月交易量仍創近九年同期新高，表現相對較佳。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年前五月交易量還有年增0.7%的表現，上半年已由正轉頁，前七月依舊持續衰退，房市景氣已出現轉折。

房仲業者普遍認為，近來不僅預售市場，成屋市場交易也已出現明顯降溫，接下來進入民俗月，加上全球股匯市波動、升息壓力持續，以及國內平均地權條例修法將送立院等因素，房市買氣難以明顯回升，景氣保守看待，全年交易量恐出現六年來首次衰退。