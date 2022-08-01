桃園市八德區介壽路巷弄內一棟4層樓老舊公寓，去年4月慘遭祝融，導致2樓曹家1家3口慘遭火吻命喪火窟，檢警消調查驚見是20歲謝姓租客在1樓經營宮廟，佛燈長期不當使用延長線引發大火，桃檢依過失致死罪嫌將他起訴。

檢警消調查，謝姓男子2020年7月起向涂姓屋主承租介壽路1段巷弄內的民宅1樓，自住並經營宮廟，該宮廟並未對外開放，僅供認識朋友跟事先預約好的信眾參拜。謝男為了讓玄關東側佛燈通電，長期自客廳牆壁插座連接延長線至玄關，但中間隔了玻璃門，謝男長期將門閉合上鎖，導致延長線被重壓、彎折在門縫而電線劣化破損。

去年4月26日清晨6點37分，延長線短路起火，加上玄關處放置油燈等易燃物，火勢迅速竄燒並延燒到2樓住戶，造成80歲曹姓屋主、70歲林姓妻子、和其44歲曹姓兒子逃生不及葬生火窟。

消防局火調科1個月後查出起火處為謝男租屋處玄關東側延長線，警方找上謝男，謝男坦承經營宮廟，且延長線與客廳插頭連接插著佛燈，案發當天原本在睡夢中，聽到物品破裂驚醒幸運逃出，沒想到害死3條命。

謝男同時涉犯公共危險及過失致死罪嫌，為想像競合犯，桃檢從一重依過失致死罪嫌起訴。