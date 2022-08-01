烏克蘭基礎設施部部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)宣布，一艘滿烏克蘭穀物的貨船已離開敖德薩港這是戰爭發生五個月以來，首次有商船離開烏克蘭。

敖德薩雜誌(Odessa Journal)報導，這艘懸掛獅子山國旗的拉佐尼號(RAZONI)散裝船，載有26,000噸烏克蘭玉米，將前往黎巴嫩的黎波里港(Tripoli)。

庫布拉科夫表示，烏克蘭是世界第四大的玉米出口國，因此能夠重新出港的玉米運輸船，對於確保全球糧食安全來說，是重要的成功。據他介紹，敖德薩港裡還有16艘船在等待離港。

根據世界農糧組織的資料，俄羅斯和烏克蘭出口了全球近三分之一的小麥和大麥供應，其中 12% 的小麥、15% 的玉米和 50% 的葵花籽油就來自烏克蘭，運輸大部分通過海運。

敖德薩地區軍政部發言人布拉楚克(Sergey Bratchuk)稱，貨船的安全性得到聯合國和土耳其的擔保。7月22日，在伊斯坦堡舉行的烏克蘭、土耳其、聯合國和俄羅斯四方會議上，簽署了烏克蘭港口出口糧食的決議，不得遭到限制。

拉佐尼號預計在8月3日抵達土耳其領海，隨後將駛往黎巴嫩。這個中東國家正面臨極嚴重的物資短缺。2020年貝魯特港口倉庫發生肥料爆炸，摧毀了附近的糧倉，造成黎巴嫩的嚴重缺糧。

世界銀行本月警告說，烏克蘭的衝突將使另外 9500 萬人陷入極端貧困，5000 萬人陷入嚴重飢餓。