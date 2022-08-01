美國有線電視新聞網（CNN）引述一名我國政府官員以及一名美國官員指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）確定將台灣納入行程目的地之一，且預計本周下榻台北一晚。至於確切日期、飯店位置沒有多透露。

報導指出，此行是睽違25年後，再次有美國眾議院議長來訪台灣。據悉裴洛西訪問團搭乘座機呼號「SPAR19」的美國空軍C-40C專機，於昨日飛抵關島（Guam）停留加油，隨即於今天清晨飛抵新加坡。據星國外交部公布的消息，訪問團正拜會總理李顯龍、總統哈莉瑪（Halimah Yacob）等人，雙方針對國際議題包括俄烏戰爭、兩岸關係及氣候變遷等交換意見。

儘管總統拜登（Joe Biden）將訪台視為「不明智之舉」，考量觸動中國大陸敏感神經，屆時可能出動戰機攔截美方軍機，但她仍未完全排除台灣這個選項。

該名匿名台灣官員表示，「他預計在台北過夜，不清楚何時抵達。」

另一名美國官員補充道，「國防官員正密切監控大陸在周圍的動作，已擬定保護議長的安全計畫。」