媽媽市長打造友善生育環境！從今(8月1日)起，政府發放的育兒津貼第一胎從3500元提高到每月5000元、第二胎每月6000元、第3胎以上每月7000元，自己帶或阿公阿嬤帶都能領取。台中市長盧秀燕提醒，就讀公幼每月只要繳交1000元，非營利幼兒園也調降至第一胎2000元、第二胎1000元，喊出「讓每個孩子在台中最幸福」。

今天是育兒津貼新制上路日，身為「媽媽市長」的盧秀燕不忘在臉書發文提醒：「今天是幼稚園開學日。孩子第一天上學，父母忐忑的心絕不比孩子少。爸爸媽媽開心孩子長大步入新的階段，卻擔心孩子不適應，擔心孩子一直哭，天下父母心，大家也是這樣嗎？生養兒女的壓力，我們來幫你分擔。」

「從8/1起，中央與地方政府共同合作，提高育兒津貼，第一胎每月5000元，第2胎每月6000元、第3胎以上每月7000元。就讀公共化及準公共幼兒園的2至6歲幼兒，就學費用再降低，就讀公幼每月只要繳交1000元。第2胎以上子女、低收入戶及中低收入戶家庭子女上學免費。就讀非營利幼兒園，第一胎調降上限為2000元、第二胎為1000元。」

媽媽市長對台中所有爸媽及准爸媽喊話：「秀燕上任後一直努力推動公托公幼倍增計畫，也努力打造友善生育環境，孩子的未來是最重要的，繼續努力讓每個孩子在台中最幸福！」