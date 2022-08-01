（19:50更新，補充戰況）（20:10更新，補充最後戰果）U12世界盃少棒預賽今天（1日）中華隊面對實力有段落差的南非隊，全隊目標就是爭取勝利，中華隊局局都有公攻勢及得分，5局打完12比0提前結束賽事，收下分組預賽第3勝，將和同組4勝0敗的委內瑞拉、3勝1敗的墨西哥一起闖進6強複賽。

中華隊陣中好手歐子喬是南非、台灣混血，今天對上父親國家的比賽並未先發出賽。經過前三天激戰，中華隊教練團此役主要讓先發主力休息，因此由二線球員先發，僅隊長陳恩擔綱先發三壘手及第一棒，再視戰況決定是否讓主力代打上場。

中華隊本戰共擊出12支安打，第三棒葉宇翔4打數3安打，貢獻2分打點、跑回3分，兩位投手柯邵捷、邱允洲聯手投出10次三振，攜手完封南非隊。

南非隊此役在中華隊先發投手柯邵捷、邱允洲封鎖下並無安打，全隊並發生7次失誤，但小球員們相當享受比賽氣氛，捕手格里本諾也和場邊球迷互動，並隨著現場歌曲跳舞，可愛的樣子逗樂大家。