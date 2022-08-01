兆豐銀1日宣布，高資產客戶數已於2022年7月28日突破500戶，為兆豐銀行高資產業務發展的一項里程碑，也是兆豐銀行自2020年12月31日取得財管2.0執照，於2021年4月份開辦高資產業務以來的重要成果。

兆豐銀指出，為承作財管2.0，除開發高資產業務商品外，並已調整相關組織、招募人才、引進系統及增修訂規章，更重要是已將兆豐銀行具有「億」級資產的3千位客戶，積極開發成為高資產客戶，僅一年多時間已超過500戶，為公股之冠。

兆豐銀行督導消金事業群的副總陳昭蓉表示，兆豐銀行優質的企業主及其家族都在兆豐銀行往來多年，是兆豐銀行開發財富管理的「新藍海」，未來兆豐銀行的高資產業務將持續為客戶提供全方位的理財服務。

兆豐銀行也表示，除了積極開發客戶外，已透過五大面向積極發展高資產業務，分別於6月底成立私人銀行處，完備相關規章以有效管理相關業務，並引進國際系統支援，人才面則鼓勵同仁參加金融研訓院「家族信託規劃顧問師」等課程，未來將參與金管會透過銀行公會與信託公會開辦的「高資產財管人才職能地圖」，陸續完備高資產相關商品上架，其中6月份由兆豐銀行自行發行外幣結構型金融債券，募集金額近2,000萬美元，在市場上發行量已獨占鰲頭。