搶攻8月孝親商機，大地酒店祭出一連串餐飲回饋活動；奇岩一號中餐廳推出中式十人桌菜，囊括經典川湘菜色，因應小家庭的風潮，也首度推出中式四人分享餐，將北投在地食材與創新川菜做結合；為中意西式風情的消費者，喜歡西餐廳也貼心準備歐陸四人分享餐，主餐提供海陸雙主菜，可選擇爐烤牛排或者戰斧豬排搭配法式紙包鱸魚，最後獻上父親節專屬甜品─雪茄造型手工甜點。

大地酒店的奇岩一號中餐廳，由擁有三十年資歷的行政主廚李昭明掌杓，不僅傳承川湘菜精髓，更結合台灣在地食材，演繹出新川湘料理。今年父親節奇岩一號除了推出經典的中式十人桌菜之外，也為小家庭準備了四人分享餐。

中式十人桌菜更是盡呈奇岩一號特色招牌菜，每桌16800元＋10％，包含了李主廚的經典菜色─湘味剁椒鰱魚頭，特選2.5公斤重的大頭鰱淋上由燈籠辣椒、花椒、辣椒等辛香料精煉拌炒的剁椒辣醬，色澤紅艷誘人，滋味酸鹹，尾韻微麻且香，以及獲得荷蘭中國烹飪大賽金牌的稻香大地牛，選用美國帶骨牛小排以在來米稻草繩手工緊實綑綁後，滷製2小時讓牛肉本身的甜味之外還能帶有稻草香氣。

而中式四人分享餐則將北投在地食材與創新川菜做結合，先端上北投桶柑優格沙拉，手工烘烤的果乾配上爽脆的生菜，爽口開胃，接著獻上以台式古早五柳枝之作為發想的醋溜龍膽石斑，細緻魚肉沾附滿滿醬汁，酸爽甘甜，同時主廚也為了炎炎夏日推出南洋風味咖哩牛肉，微辛口味不僅開胃下飯，加入椰奶燴煮更增添了一絲滑順口感，川湘四人分享餐，一家四口歡慶父親節。

擅長歐陸料理的喜歡西餐廳，由擁有精湛廚藝的簡玉銘主廚設計，也為鍾意西式風味的消費者獻上海陸四人分享餐，前菜率先端出開胃小品、手工麵包以及酥炸雞翅鑲米型麵，再提供份量十足的海陸雙主菜，可自由選擇爐烤美國紐約客牛排，或者炭烤戰斧豬排搭佐清爽的香草蘋果醬，搭配法式爐烤紙包鱸魚，另外獨家加贈限定的雪茄造型手工甜點，。

若民眾想要一家四口出遊歡慶父親節，大地酒店也準備了孝親住房專案，週一至週五，同日預訂兩間奇岩客房，晚餐可任選中西式四人分享餐，再贈主廚限定的感恩花束蛋糕每人每晚僅需7000元，更貼心為辛勞的父母們安排精油紓壓課程兩人各60分鐘，快來用五星級的餐旅饗宴孝敬爸媽吧。