民進黨台北市長參選人陳時中到鄰江里迪化公園，參加「阿中與你相見歡」活動，合體有「扶龍王」之稱的台北市議員王世堅，活動現場民眾熱情喊「凍蒜」，王世堅也馬上送上「不求人」，並表示，柯文哲不癢的地方抓到流血，癢的地方不抓，陳時中會馬上糾正過來，陳時中也當場允諾，回去會抓到市政重點。

王世堅表示，要代表鄉親送「不求人」給陳時中，市政複雜時間有限，推動市政要抓到癢處，柯文哲不癢的地方抓到流血，癢的地方不抓，這點陳時中會馬上糾正。

陳時中則表示，看到王世堅在地方的經營，人親土也親，他還送我一隻「不求人」，要教我哪裡癢要自己抓，但要知道哪裡癢也很困難，需要里長幫忙，看到地方需要。

陳時中直言，他對市民、土地很死忠，不會辜負大家期待，把事情做好，台北基本建設有，但不夠好，速度太慢，有更多地方可以更好，會認真的做，像王世堅送他一隻「不求人」，回去會抓到市政重點，該抓會用力抓，不該抓的會替他貼藥膏，不讓它流這麼多血。