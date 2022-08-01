影壇巨星周星馳叱吒演藝圈多年，不僅能演還能執導，讓「周星馳電影」成為華語影壇瑰寶，而被他選中出演的「星女郎」，譬如周慧敏、邱淑貞、林青霞昔日當紅女星都曾和星爺有過合作，而有位女星地位不輸林青霞，便為已淡出的54歲女星張敏，目前對外極少聽到她的消息，僅偶爾透過社群更新現況。

迄今出道超過30年的女星張敏，出身自亞洲電視藝員的訓練班，經1987年被導演王晶相中出演，出道不久便走紅影壇，拍過近70部影視作品，最有名的便是和周星馳的電影合作，例如《賭神》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》等，尤其《賭神》扮演綺夢一角，扮相極美又很有觀眾緣，二人聯手創造出驚人票房。

不過後來張敏在當紅時刻淡出演藝圈，跨跨域經商卻遭遇失敗，儘管嘗試過復出也已不復從前，不過張敏本人相當看得開，和小10歲鮮肉男友感情穩定，且早已看淡名利的追逐，這些年來張敏潛心修佛，過起雲遊禮佛的生活，日前她曬出在大陸四川噶陀寺的禮佛影片，寺廟端莊大氣還能自在泡茶學佛。

張敏在微博曬出禮佛影片，仍看得出狀態還是超好。(圖/張敏 微博)

隨著曬近況的學佛影片一曝光，大家也終於看到張敏現況。至今未婚的她，依然保持昔日凍齡美貌，眼神多了一點脫俗平淡感，舉止大方從容，依舊有當年的經典女神風範，如今秉持善心對待周遭的人，遠離螢光幕的事事非非，過著平淡而安穩的幸福日子。