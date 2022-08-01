牛仔褲代工大廠如興(4414)經營風波不斷；市場1日傳出，如興前十大股東、法人董事偉豪投資1日被質押銀行斷頭2萬多張。如果屬實，依法，持股較就任時減少半數以上，現任如興董事長翁紹華的偉豪投資法人代表資格，將自動解任。

根據資料顯示，偉豪投資是如興前10大股東之一，在董事會中握有3席董事，選任時持股有2.4萬張、事後減至22708張，目前股票質押比重為100%。據悉，相關持股1日已被債權銀行全數處分。

按《公司法》第197條第2項規定：「公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。」

如今偉豪投資的如興持股，已被債權銀行處分轉讓超過半數，依法已構成自動解任條件。也就是說，現任董事長翁紹華董事長一職將自動解任。

若偉豪質押持股遭債權銀行全數處分屬實，則如興董事變更將達三分之一，公司將進行董事補選，也不排除全面改選董事。

根據資料，截至7月29日止，如興持股最多的股東仍是國發基金、第二大股東則為遠雄人壽保險事業。興牛一投資則持股6～7%。

如果偉豪投資派駐在如興的3席董事將被解任，如興董事變動已達三分之一，為讓公司穩定運作，據了解，公司不排除召開臨時董事會，接下來將進行董事補選，也不排除全面改選董事，希望公司盡快回歸正軌。

如興在被交易所25日宣布，從7月27日起打入全額交割股後，股價從25日的收盤價4.4元，隔日(26日)開始連續出現四根跌停。但，29日雖仍收跌停2.9元，卻在盤中一度打開跌停，當天爆出53049張的成交量。

如興1日(8月1日)股價雖仍以盤下2.77元開出，但，盤中買盤不斷，收盤以2.95元紅盤作收，並爆出69126張今年以來最大的成交量。

如興連續二天的大量，誰去接手？已成市場矚目焦點。根據市場消息，此次的買盤主要來自如興的大股東之一，改選之後可望全面掌握經營權，並進行公司營運正常化的改造。