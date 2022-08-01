由於今年第二季營運衝高，中碳（1723）今年上半年每股稅後盈餘因而衝高到3.88元，比去年同期的2.26元，大增71.68％。

中碳董事會1日通過今年上半年財報，今年上半年營收約56.15億元，淨利9.02億元，換算每股稅後盈餘3.88元，比去年同期的2.26元，年增約71.68％。

中碳今年第一季EPS只有1.48元，上半年衝高，主要是第二季每股稅後盈餘達2.41元帶動。