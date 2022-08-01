匯豐控股1日公布第二季及上半年業績。上半年列帳基準稅前利潤91.76億美元，年減15.3％。單計第二季，列帳基準稅前利潤50.1億美元，年減約1％，與第一季相比則大增20.3％。匯豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）宣布，將於2023年恢復派發季度股息。

受此利多消息帶動，匯豐港股1日大漲4.96％，終場收報港幣51.85元。

其他財務數字方面，匯豐半年淨利息收入年增一成至144.51億美元，手續費收入年減9.1％降至60.64億美元。

各業務方面，工商金融業務上半年稅前利潤35.78億美元，年增11.4％，對集團整體盈利貢獻33.5％，仍是集團業務最大盈利來源。其餘業務的稅前利潤則全數呈現下滑。

另外，因應全球景氣轉淡，匯豐上半年預期的信貸損失（ECL）10.9億美元，當中包括8億美元的第三級提撥，反映經濟更趨不明朗和通膨加劇的額外準備。匯豐財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）表示，暫時不會再提出回購股權計畫。