國泰世華銀行推出智慧刷的CUBE信用卡8月滿週歲，1日公布這張卡累積卡數已超過240萬元，是國泰世華銀創行以來成長最快的信用卡，且刷卡金額已占其總刷量的3成，即半年刷逾750億元，發卡一年已有3位「億級刷手」，超過200位刷卡逾千萬元，刷破百萬元者更超過4,000人。

無論刷什麼都一律高額回饋的信用卡被稱為「無腦刷」，發行銀行砸重金吸引信用卡客戶刷卡，以獲取客戶相關資訊及消費偏好等數據，進而推薦銀行其他商品，但無腦刷的成本就相對較高，無法持續很久時間，一旦減碼時，就會流失不少客戶。

國泰世華銀是去年8月5日推出CUBE卡，希望作為銀行第一大信用卡，訴求美食餐飲與實體購物「樂饗購」、線上購物與遊戲的「玩數位」、旅遊交通的「趣旅行」三種消費方式，讓持卡人可依實際刷卡情況，每天自由切換一次，給付3％的現金回饋，且無上限，即要「用腦刷」。

若刷1億元，即回饋300萬元，刷百萬元就回饋3萬元，從推出到現在已有3位刷逾1億元，刷破千萬元的也有超過200位，百萬級的刷手更有4,000位，國泰世華銀表示，主要多是購物金額，有些是線上賣家，會用CUBE卡進貨，即有高額的現金回饋。

國泰世華銀上半年總刷卡金額2,533億元，是33家發卡機構第一名，其中3成的刷卡量來自CUBE卡的貢獻，國泰世華銀亦表示，有用CUBE卡刷卡者平均每月刷1.1萬元；若以有效卡240萬元來算，則半年內平均每卡刷10.5萬元，是國泰世華銀單卡刷卡量第二名的卡片，第一名還是美式量販店聯名卡Costco卡，因為平均單次刷卡金額會較高。

CUBE卡上市周年，國泰世華銀推出加碼送，在8月5日的CUBE卡問市日刷卡，一般消費全部回饋7％，即最高有10％回饋，之後再分三大權益周周加碼回饋，最高回饋15％，國泰世華銀表示，回饋期間還可以用小樹點現金抵扣刷卡金，且10點就回饋20元，等於加倍抵扣，最高可抵30％刷卡金。