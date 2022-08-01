寶可夢將席捲台北，號召訓練家們抓寶趣！北市首度攜手The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作，今年10月起推出一系列活動，除了可以捕捉限定樹果T恤皮卡丘，還有可愛的皮卡丘夜間遊行，此外，在日本備受好評的Pokégenic打卡景點也將登場，邀粉絲們一起同樂。

台北市長柯文哲穿著可達鴨衣服致詞時表示，後疫情時代，台北開始準備觀光產業，迎向世界第一場國際性活動，應該是明年2月的台灣燈會，但做為暖身，台灣寶可夢公司與北市府合作，將先於10月21日到23日登場，連續三天在大安森林公園準備精采活動，歡迎大家來抓寶。

觀傳局表示，10月21日至10月23日的「Pokémon GO Safari Zone Taipei」活動，是系列活動大亮點，訓練家們能在台北市全域享有特別活動內容，Niantic也在主會場大安森林公園準備豐富遊戲，讓購買入場券的訓練家們盡情遊玩，可抓到如帕奇利茲等難得一見的寶可夢，幸運的話還可遇見「異色螢光魚」。

觀傳局也說，全球限定的綠色T恤「樹果皮卡丘」，將在10月初Pokémon GO遊戲中登場，這是牠首次在台北現身，預計出現長達一年，到台北遊玩時，可以試著尋找牠的蹤影。

可愛得讓人無法抵抗的皮卡丘們也將在晚上現身，觀傳局表示，「Safari Zone」活動期間，晚上會舉辦特別的皮卡丘夜間遊行活動，主角為爆炸頭皮卡丘布偶，就在大安森林公園表演，讓大小朋友白天盡情抓寶，晚上也能過個難忘的周末。

此外，在日本沖繩縣北谷町備受好評的Pokégenic打卡景點將登陸台北市，目前台灣方面已提15到20個地點給日方參考，邀請全球的寶可夢粉絲們背起包包，來趟城市之旅。