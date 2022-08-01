許多人喜歡到賣場買1桶巧克力球回家慢慢嗑，就有正妹到好市多大賣場買了1桶巧克力球，日前，她打算打開來吃時，卻發現那桶巧克力球，佈滿許多白色的斑點，讓她大吃一驚，還沒開封就變白「巧克力是在抗議嗎？」；網友則表示「這是最好吃的時候」，還有網友歪樓表示「鵪鶉蛋看起來好好吃」。

一名正妹在臉書社團「爆怨公社」發文，她日前在好市多買了1桶巧克力球，豈料，她還未開封，巧克力球竟然就變白，讓她困惑「巧克力是在抗議嗎？」；從原PO照片可見，該桶巧克力是好市多自出品牌，多數巧克力球上被白色斑點大面積覆蓋，看起來像是「發霉樣」，而且，每一顆巧克力球的分布狀況不一。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是正常現象」、「我都以為是發霉」、「我受熱都會出油了，更何況是巧克力，正經點」、「正常，我家也是」、「正好吃的時候」、「可以google一下可可脂」、「這是糖霜啊，不用怕」。

另外還有網友看到照片異想天開表示「它會孵化成巧克力恐龍嗎」、「我還以為鵪鶉蛋怎麼了」、「乍看之下以為是鳥蛋」、「鵪鶉蛋看起來好好吃」、「還以為是什麼蛋，你是冰過吧？」、「鵪鶉蛋！」。

有內行人則表示「巧古力的起霜分為2種，包括脂霜、（又名反霜、油霜）和糖霜（又名反砂）；脂霜是發生在巧古力的自然現象，指巧古力的可可脂或其他油脂浮於巧古力表面，形成白色斑點。儲存溫度不當會加快脂霜的產生」。