恐怖慣老闆！1名女網友稱她的兒子今年暑假到飲料店打工，適用期時薪僅100元，後來調成120元，兒子近日不慎把店內冰箱把手弄壞，老闆要求賠償上千元維修費，就連飲料做錯，客人反悔點錯飲料，兒子都需自行買下該杯飲料，離譜狀況讓女網友發文直呼「老身是不是要出馬了」。

該網友在臉書「爆怨公社」發文，她的高2兒子日前為了買新手機到飲料店打工，店家稱試用期時薪100元，3個月後調為120元，她原認為兒子可接受、做得開心就好，但近日兒子下班後稱不小心把冰箱把手弄壞，老闆要求賠償部分維修費，就連兒子做錯飲料、客人反悔點錯飲料，兒子都被要求買下飲料。

女網友的兒子到飲料店打工，適用期時薪僅100元，後來也才調成120元，兒子近日不慎把店內冰箱把手弄壞，老闆甚至要求賠償上千元維修費。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，該飲料店的冰箱已經用了10幾年，怒批「現在壞了也算在他（兒子）頭上，要不要連電燈不亮、收銀機壞了也算在員工身上啊」，她說兒子需負擔維修費上千元，直呼相當不合理，事後老闆傳訊息告知若不滿意報價，可以自行請廠商維修，認為起初發現不合理薪資時就不該讓兒子去工作。

其他網友紛紛留言建議「這真的誇張，是當人家在做身體健康的喔」、「讓兒子知道！現行的社會是真的很黑！學到有些事情是別人遇不到的」、「如果當初的勞動契約沒有這項，基本上無法求償，再者冰箱屬於公共器具，除非是刻意破壞，不然無法求償」、「報勞工局！慣老闆不能養」。