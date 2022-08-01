新民高中新任校長王沛清有經營國、高中的豐富經驗與績效，未來帶領新民高中發展教育特色。（新民高中提供／張妍溱台中傳真）

新民高中今日傳出新人事消息，曾擔任東山高中、惠文高中校長的王沛清，今日走馬上任，擔任新民高中新任校長，王有經營國、高中的豐富經驗與績效，未來帶領校內高中、技職體系學生，繼續投入國際教育與雙語教育發展，盼助新民發展教育特色。

新民高中指出，校長王沛清曾獲頒「教育部杏壇芬芳錄」、「教育部全國中等學校教師師鐸獎」、「教育部全國校長領導卓越獎」、「innoschool 2010年全國學校經營創新課程與教學領導組特優」、「教育部教學卓越獎」、「教育部高中優質化E化學習組最佳團隊設計創意獎」、「全國學校經營創新KDP國際認證獎」、「台中市優良教育行政人員」等。

校長王沛清說，他的教育核心理念是「孩子因為愛學校，才有一切的可能。一所學校必須是提供孩子各種機會的舞台」。尤其因應學區特性，考量學生生涯發展，創立獨特多元的校園文化，將提供新民孩子迥異於他校的揮灑空間。在王校長的規劃下，新民未來將以「優雅新民、專業新民、國際新民」，建構學校發展形象。

在傳統中創新，穩健中突破，校長王沛清從就職日起，將戮力形塑一所「區域共榮與特色形塑並重」、「核心專精和多元發展兼顧」、「國際視野與鄉土情懷互融」、「智慧科技與人性管理共進」、「課程學習雙（多）語化，活動多元跨文化」、「人文藝術和科技創新生活化」的21世紀校園。

校長王沛清結合實證與理論，曾在大學任教，個人有許多著作，並配合教育部進行專案研究，發表多篇教育研究論述，提供教育界學者專家參考，足為教育界之楷模，這次擔任新民高中校長，消息傳來，校內師生們期待帶來一番新氣象。