被封為「G級子瑜」的祈錦鈅先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，還跟居中斡旋的AV導演圤智雨互嗆，指控對方聯合莉婭霸凌她。近期她出遊到海邊玩水，身穿比基尼的性感畫面獲得萬人按讚，她分享自己好不容易白了一點點，結果因為到海邊玩又黑了兩階回去。

祈錦鈅今（1）日在社群平台發文提到：「好不容易白了一點點又黑了兩階回去，沙灘車好好玩下次我要飆起來，然後跌進海裡？」祈錦鈅戴著太陽眼鏡，一頭長髮披肩，身材傲人的她穿著黑色比基尼，G級雪乳曲線飽滿，胸型因動作擠到變形，東西半球快要溢出布料，祈錦鈅張開雙手，以上帝視角拍攝自己與海灘，心情顯然很愉快。

該篇貼文才PO出幾小時就獲得1.4萬人按讚，不少網友留言：「沒事健康小麥色」、「健康膚色不叫黑」、「第一張無敵了」、「身材依舊火辣」、「黑白都愛妳啊」、「太兇了」，祈錦鈅也分享背後故事「其實很亮之我根本看不到我在拍什麼，之手機過熱後面直接罷工不給我用」，不過漂亮的風景讓她直呼：「愛上花蓮」

她在限時動態說自己被問到怎麼還不結婚，結果朋友弟弟神回一句：「不結婚還可以再換」，讓祈錦鈅覺得非常有道理，除了曬出和朋友一起吃吃喝喝的美食照，她也PO出自己在海邊看海的影片，更表示因為天氣太好躺在海邊，結果原地睡著，快傍晚才醒，天然呆的事跡讓許多粉絲笑翻。