承億集團砸近10億元重金，以台灣首見城市度假主題的高端酒店形式結合「亞洲新灣區的文化客廳」為題，打造全新形態飯店指標「承億酒店TAI Urban Resort」，今（1）日宣布官網獨家首賣「承億酒店哩賀 住房專案」，8/2至8/7開放預訂，平日雙人房8,000元起，10/31前入住期間完成指定任務，現場折抵最高1,400元！

住房專案含「Oday 日全食」自助早餐外，另可享午餐、晚餐二擇一，旅客可選擇24F風格酒吧餐廳「RAR BAR」或「酉名酉丁」限定套餐，入住還能搶先體驗未開幕先轟動的全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池。該專案限時限量販售，每人限預定3間，活動期間訂房可於2022/09/01－2022/10/31入住，感受承億集團品牌魅力。

承億酒店TAI Urban Resort共有208間客房，此次準備迎戰亞洲新灣區飯店市場，無論服務、硬體、餐飲都以高標準規劃，做為與高雄市立圖書總館共構的飯店，承億酒店精選2萬本書籍於飯店各處，並在25樓的挑高飯店大廳設置眺望亞洲新灣區的「閱讀廣場」，讓旅行與閱讀同時發生。

除飯店每間客房皆可賞覽高雄市景及港灣夕陽景色，讓旅客以最舒適的姿態伴著自港灣區透出的日光緩緩閱讀之外，客房內設有高級質感備品新一代Dyson吹風機及小美犀智慧音箱。

承億酒店也秉持著傳遞台式匠人精神的使命，支持在地文化品牌，於客房中選用超過70年歷史品牌的「大春煉皂」及友善台灣土地傳遞永續價值的「茶籽堂」為洗沐備品；客房中也充滿著各種選品細節，如致力於再生經濟藝術循環的「春池玻璃」和堅持嚴選台灣大理石創作的「Verde 蛇紋石工藝品」，都是為了帶給旅客台灣職人文化傳承的巧思。

除了首發「承億酒店哩賀 住房專案」之外，延續承億酒店整體風格，還有米其林二星主廚Xavier Boyer（博雅維）操刀主理的法式餐廳「Papillon」、及高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」，除了豐富的餐飲空間之外，酒店22樓亦有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐。

另外，承億酒店攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造的三層樓宴會廳已在網路引起熱烈討論，目標成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞！