前芝加哥市長拉姆·伊曼紐（Rahm Emanuel）指出，晶片、電池和能源是美國和日本之間的關鍵合作領域，可以為盟國確保供應鏈安全並對抗中國的競爭與經濟脅迫。

伊曼紐自今年擔任美國大使以來，一直專注於推動「商業外交」，以期能在對經濟安全具有更廣泛意義的領域與日本進行商業合作。他在接受《路透》採訪時表示，一家美國公司現在正在考慮在日本進行與晶片相關的一項重大投資案，這將標誌著兩國在半導體領域的最新合作。不過他未提供此項計劃的時程與詳細內容。

他說，商業外交是美國和日本之間總體經濟合作與協調的重要組成部分，兩國之間在周五同意建立一個新的下一代半導體聯合研究中心。其中日本已表示將提供多達 929 億日元（7 億美元），以幫助美國公司西部數據公司和合作夥伴鎧俠(Kioxia)控股提高日本工廠的存儲晶片產量。

與此同時，特斯拉（Tesla）供應商松下公司上個月選擇美國堪薩斯州作為新電池廠的選址。伊曼紐表示，這筆交易是在美國總統拜登在日本與松下高管會談後達成的。

伊曼紐說，這次合作正值中國利用其經濟實力向其他國家施壓之際，「這裡有一個模式：如果他們在政治上不喜歡你所說的話，他們就會在經濟對你施壓。」他引用日本十多年前的經驗表示，北京在與日本之間發生領土爭議後，就直接限制了對日本的稀土出口配額。

美日雙方在日前發表的聯合聲明中表示，他們一致反對「經濟脅迫」，不過卻未在聲明中點名具體國家。

美國國務卿布林肯在新聞發布會上表示，「中華人民共和國的脅迫性和報復性經濟做法迫使各國做出損害其自身安全、知識產權和經濟獨立的選擇。」

不過，中方也曾多次表示，從不對任何國家進行經濟脅迫，堅決反對一切形式的政治和外交脅迫。它同時也反過來指責華盛頓以國家安全的名義進行經濟脅迫。

日本是世界上最大的液化天然氣買家，是美國天然氣的一個不斷增長的市場。日本政府數據顯示，從 2018 年到 2021 年，日本從美國進口的液化天然氣增加了一倍多。被稱為小型模塊化反應堆 (SMR) 的先進核反應堆是另一個合作領域。