許多人都會透過超商食品解決一餐，若要省錢更會趁著產品過期前的優惠時段趁機選購。一名網友就分享，自己最近到了某間全家微波食品區，沒想到所有的產品都貼上了7折優惠的「友善食光」貼紙，讓他直呼「這裡根本是天堂」，引發網友熱議，另外也有內行人分享「吃免錢」的辦法！

原PO在TikTok分享影片，只見各式各樣的飯糰、便當、手卷都貼上了「友善食光」貼紙，代表結帳時的金額直接打7折，讓原PO大讚「這裡是天堂！這裡根本是天堂」。

超商裡滿滿的7折鮮食讓許多網友想知道地點。（翻攝自in26222595 TikTok）

對此，許多網友紛紛回應「好扯，好喜歡，有種滿滿的安心的感覺」、「看到貼紙買爆」、「關於月底要沒錢而且要下個月10日才發錢的我」、「真的天堂，你們友善時光選擇好多，我家這的都看不到幾樣」、「70塊的咖哩飯變48超便宜」、「我就乞丐咩」。針對許多人詢問地點在哪，原PO也大方透露就在台北市中正區的衡陽路上。

另外也有人分享吃免錢秘訣，「身為全家大夜的我，這7折根本不算什麼，我都直接等報廢的」、「為了報廢直接應徵員工直到現在沒花過三餐的錢」、「吃報廢的我在天堂很久了定居了」、「只要有朋友在超商上班，直接去找他跟他說要拿報廢，我朋友就會直接給我了，還讓我挑」、「建議你直接去全家上班，整個鮮食區加OC（開放式冷藏櫃）都是你的友善食光」。