新竹棒球場因多項缺失遭外界砲轟，但台灣運動文化協會常務理事許賢文昨（31）日在臉書發文，力挺新竹市前市長林智堅，反酸受傷的富邦悍將球員林哲瑄應該改行當演員，獨特見解引發怒火，但也被眼尖網友發現按讚數異常高，一看才知是許多越南女子帳號湧入洗讚、蓄意操作。

許賢文昨日在臉書發文，自詡棒球專業人士，逆風提出6點見解，先是讚揚林智堅市長獨排眾議，堅持幫新竹市的球迷圓夢，接著直指球場有問題是工程顧問純掛名、味全球團場勘作秀導致，更建議日前受傷的富邦悍將球員林哲瑄「改行當演員算了」。

貼文內容引爆網友怒火，紛紛留言砲轟，「政治立場不同很正常，但你說受傷的球員是在演戲，沒有任何一個球迷能接受」、「都是they的錯，同意開打的蔡會長、小智竹市政府都沒錯，用身體用未來職涯去飛撲的都在演戲」、「你因為政治不挺球員寫出這文就算了，還檢討一個因此受傷的球員，你真的很有問題」、「球員工會不是在開打前就提出球場有問題了？怎麽不說是蔡會長堅持要打？」、「繼翁達瑞之後又一個雜魚出來提油救火，蔡其昌應該快吐血了」。

網友炸鍋讓許賢文將貼文第6點建議林哲瑄改行當演員的言論刪除，但依舊難抵批評，「常務理事？有專業、有本事，幹嘛刪第六點啦」、「幹嘛刪第六點，到底誰是演員呢」、「為什麼要刪呢？怕被告嗎？」

網友發現許多越南女子帳號湧入貼文按讚，質疑有網軍蓄意操作。（圖／翻攝臉書）

此外，更有網友發現許賢文這篇貼文，湧入一堆越南人帳號操作洗讚數，也開酸「經費下來了喔，越南朋友超關心台灣職棒，好感動」、「這篇好多越南人按讚喔，蚊哥果然吃得開，越南妹子都忍不住」、「去行政院開會貼補的一點車馬費都拿去越南了齁」、「新南向政策看來很成功」。