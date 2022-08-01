立委吳斯懷與「800壯士」退伍軍人，4年前到立法院抗議，卻與警方爆發衝突，吳遭檢方起訴煽惑他人犯罪。台北地方法院判決無罪，但台北地檢署認為，吳號令群眾拉倒拒馬，構成犯罪，提起上訴。

2018年4月25日立法院舉行軍人年改公聽會，檢方指控，退將吳斯懷與抗爭群眾，拆除立院大鐵門前的鐵拒馬，企圖攻進立院，警方以人牆護住大門，警民爆發激烈衝突，多人受傷。

檢方偵結後，將吳等13人分依煽惑他人犯罪及妨害公務等罪起訴。北院審理時，吳等人主張，到立院抗議「行使的是抵抗權及公民不服從權」。他們的俸給因年改而銳減，財產權受侵害，才會進行抗議表達自己的訴求。

北院審理後認為，吳斯懷當時多次表示「不要動」、「不要傷害警察」，且說「要適時的阻擋好」、「兩側堅守，中央的往中間集中，警察讓開」等。他只是在指揮現場民眾如何集中、前進，並沒有要求民眾攻擊警察。

北院表示，吳斯懷表達反對年金法案修法之意，陳抗緣由並非毫無所本，吳的用語沒有煽惑、蠱惑群眾去違法，沒有違背公共利益，只在對公共事務做政治性的意見表達，不構成犯罪，判決無罪，檢不服提上訴。