近日頻傳台灣人受到高薪誘惑前往柬埔寨工作，結果卻發生恐怖後果的消息。一名網友因此特地上求職網站搜尋，意外發現一間職缺位於柬埔寨的公司，居然發出了超狂的徵才文，直說「腦子是個好東西，是非對錯、該不該選擇，都應該自行負責」，讓許多網友看了忍不住笑說文案寫的真誠實」。

原PO今（1）日在《PTT八卦板》發文表示，閒來沒事突然好奇心作祟，上求職網站搜尋有哪些柬埔寨的職缺被刊登，意外發現一間電腦軟體服務公司，職缺寫的都是客服、線上互聯網開發，其中公司的簡介更讓人感到訝異。

該公司簡介寫道，「都成年人了，出國這麼大事情，誰拿刀拿槍逼迫你上機，我相信所有國外公司的人事一定都告知過，國外工作環境不可能如同在台灣、在家舒適，若將國外工作想像成澳洲遊學打工度假，抱歉你要的只是度假，而不是工作賺錢，那麼麻煩別投履歷浪費彼此時間，謝謝」。

這間公司首先向30至35歲當過兵的男性求職者喊話，「我相信你們體驗過軍中生活，對！出國工作就是團體生活，一起上下班、一起吃飯、一起摳腳、一起嗑瓜子、一起喝啤酒聊妹聊帥哥、一起上按摩店、一起戰鬥澡！是的，國外工作就是如此這般」。

話鋒一轉，該公司點名「沒當過兵的少爺們」，千萬不要奢望有雙人房或是單人房，「公司包吃包住包水包電還付薪水給你，不用成本嗎？」直說，只是一般職位的文字客服、遊戲客服、技術客服，憑什麼能夠住單人房，「那些跟你說有！有！有！的人，就是騙你的，這麼簡單的道理為什麼會不懂？說實話你們不接受，硬要逼人家說你們愛聽的假話，再來說人家騙你，請問誰的問題？」

不僅如此，該公司的簡介更直接點出在國內外工作可能會有的差異，「想像是美好的，現實是殘酷的，不要說國外限制你自由，現階段社會就是講錢的時代，你是沒了在台灣的自由物慾，三年後、五年後，請看看你自己的財富！跟在台灣相比！自行抉擇！」

公司簡介的文末直接爆氣，「腦子是個好東西，是非對錯該不該選擇，都應該自行負責，成年人了，不要老是再媽媽十塊！總歸一句，無法放下台灣舒適圈請不要投遞本公司職缺浪費彼此時間，感激不盡」。

該公司直言，無法放下台灣舒適圈者，請不要投遞此工作。（圖／擷取自求職網）

這一篇高達900多字的公司簡介曝光後，讓許多網友看了目瞪口呆，笑說「人資應該是8+9相關背景」、「公司標語：莫忘初衷」、「其實寫得算誠實XD」、「這麼兇，一個月給多少錢」、「說話真的是一門藝術」、「誠徵抖M」。

而該公司目前提供9個海外工作機會，薪資範圍為58,000元至150,000元，多數為客服或是櫃檯接待話務，有的職缺甚至寫著「急徵」，希望錄取10日內即可報到。