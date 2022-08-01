「關懷原住民」依然只是過場？8月1日為國定原住民族日，也是《憲法》將山胞稱呼正名為原住民的日子，總統蔡英文今(1日)出席原住民族原權論壇，進場時被原住民當面嗆聲：「騙子！還我土地！」臉書粉專「政客爽」做對照圖，酸指蔡英文甩頭就走，繼續開心在演講台上「讀稿」自我安慰。

2022年原住民族原權論壇今日於圓山大飯店舉辦，蔡英文總統上午在行政院長蘇貞昌陪同下出席開幕式，抵達時遭原住民嗆「騙子，還我土地」，抗議者表示，不滿蔡總統沒有歸還原住民權益，卻在這開原住民族原權論壇；蔡英文特意轉頭看了一下抗議者。

蔡致詞表示，從國際脈絡來看，原住民族的權利確實是人權議題裡重要的部分，從聯合國人權兩公約、聯合國原住民族權利宣言，再到國內的「原住民族基本法」，這些彼此呼應的人權論述都指出，原住民族基於土地、語言、文化和獨特認同而產生的權利，必須要受到足夠的尊重和保障。蔡英文說，族人最關切的土地權，政府不斷釐清土地歷史，協助族人取得保留地的所有權，現在「原住民族保留地管理利用條例」的草案，也正在立法院審議當中。

政客爽在臉書PO合成圖，第一張圖裡的蔡英文說：「我最在乎原住民土地權利。」第二張圖則是原住民怒嗆「騙子！還我土地！」的現場畫面；第三張圖是蔡英文接見原住民，註解為：「蔡英文承諾的原民土海法持續跳票中。」

政客爽並對照蔡英文數個月前後的言行：「2022年3月17日，蔡英文當時說，『我邀請大家來監督，而不是來背書。請族人朋友用力鞭策、指教，讓政府實現承諾，真正改進過往的錯誤。』。2022年8月1日，原住民日，原住民朋友直接當面嗆聲蔡英文『騙子，還我土地』，蔡英文隨後甩頭就走，繼續開心在演講台上讀稿自我安慰。」他酸：「聲稱最愛台灣的蔡英文，同時也是最不愛鳥原住民的蔡總統。」

網友也酸：「你是不是想被抬走？」、「詐騙集團」、「到底要被民進黨騙幾次才甘願？」、「跳票稀鬆平常」、「菜EE只有選舉的時候才會想到原住民」、「資本主義國家中，要如何維持『階級剝削』而低階層『被剝削』卻順從呢？答案很簡單，『實質上』的東西給不了你，那就在『情感上』假裝給你更多，所以，你看，這是愛台灣，這是偉大的自由，偉大的民主，崇高的人權！你看，你擁有這些，這麼棒的東西！！你很幸福！（所以，誰一直在剝削人民呢？）」