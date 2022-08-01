歐洲今年夏天氣溫飆高，導致位於法國的白朗峰（Mont Blanc）不斷落下冰箱大小般的岩石，令許多想挑戰這座西歐最高峰的登山客望而卻步。

法新社報導，歐洲大陸大多數地區最近在熱浪和乾旱氣候侵襲下變得焦枯，白朗峰因而露出巨大裂縫，並引發落石，使得攻頂難度更高、更危險。

白朗峰高4807公尺，稱霸阿爾卑斯（Alps）山脈。儘管目前所有7條攻頂路徑並未正式封閉，但專家認為，攀登條件惡化如此嚴重，只有最有經驗的登山客能在7月底這個時節成功攻頂。

由於西歐冬季降雪不足，導致處於高海拔位置的冰河露出，並布滿裂縫；加上從非洲撒哈拉大沙漠（Sahara）吹來的細沙微粒沉積，使得冰面染上大片灰色或黃色調。

除此之外，高溫造成其他傷害：原本讓登山客能夠跨越山徑裂縫的脆弱雪層因而融化，且一顆顆巨大石塊沿山坡滾滾落下。

位在法國南部白朗峰山腳下的度假小鎮沙木尼（Chamonix）正值觀光旺季，每天有數以千計遊客搭乘纜車登上白朗峰旁的南針峰（Aiguille du Midi）。

不過，有相對少數登山客則是前往冰河中鑿出的一個小洞穴更換裝備，準備從這裡展開登上白朗峰或是橫越白谷（Vallee Blanche）冰河的高海拔跋涉。

這些勇敢的探險家當中，有來自英國蘇格蘭的華登（Evan Warden）和他的14歲兒子大衛（David）。他們想挑戰南針鋒底下的冰河，卻發現攀登環境「糟透了」。

第一次來到阿爾卑斯山的大衛表示：「我們走過的每個地方都不斷有落石，且經常遇到岩縫裂開。」

華登說，他們本來想走「三山」（Trois Monts）路線攀登白朗峰，但因為太冒險而取消計畫。「我很久沒在這裡見過這麼多落石。這絕對是全球暖化。」

挪威夫妻檔莫尼卡與馬坦．安特（Monica and Marten Antheun）為了攀登神話般的白朗峰，已經等了3年；但他們與嚮導預約的登峰行程，卻因為路況不安全而取消。

坦然接受事實的莫尼卡表示：「嚮導們熟悉這個區域，他們了解狀況。我們接受這件事，我們可以以後再來。」

三山路線上一個庇護站的管理員維瑞特（Noe Verite）表示，近幾週高溫造成白朗峰攀登環境不穩定。他說，他所處位於3613公尺高的庇護站，最近半夜測得氣溫高達攝氏6度，導致融冰無法再度結冰，迫使登山客只能從這條路線折返。