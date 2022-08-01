宏碁集團旗下子公司智聯服務（6751）第二季營收、獲利雙創歷史單季新高，其中營收3.53億元，季增逾12％、年增三成以上，稅後純益0.15億元、年增46.5％，單季稅後每股純益0.76元。

累計上半年營收為6.67億元、年增16％，稅後純益為0.24億元，年成長41％，上半年度稅後EPS為1.35元，雖有現金增資股本膨脹稀釋效果，但仍較去年同期的1.29元成長。

智聯服務近年營運有突破性發展，在系統整合服務方面，持續聚焦半導體產業，並且半導體上游IC設計產業客戶大有斬獲，從終端需求的個人電腦、整廠資訊設備的建構輸出乃至於資訊人力服務外包等，營收有接近翻倍成長的表現。同時，在晶圓代工及其他電子產業，亦繳出不俗的成績單。

智聯服務亦於日前宣布以每股45元金額，取得OT（Operational Technology）服務廠商旭誼工程33.33％股權，投資總金額達9千萬元。旭誼工程成立於2012年，主要營業項目為建廠所需之無塵室、機電及空調工程等，客戶多為台灣半導體及電子大廠，與智聯服務IT(Informational Technology)領域客戶具有高度重疊性，可提供給客戶IT加OT的一條龍式完整服務。