美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行，是否訪台備受關注，也牽動國安基金動向，值此之際，新台幣1日閃見30元大關，外資疑似落跑，台股再度上演外資與官股券商的「你丟我撿」，台積電（2330）、元太（8069）等16檔成交投焦點。

仲英財富證券分析師陳唯泰認為，雖然台股這波在國安基金「罩」著下，加權指數反彈逾千點，由成交量金額來看，市場反應冷淡，盤面上就剩下外資和國安基金所組成的護盤國家隊，在玩你丟我撿的遊戲。其中，遭外資賣超者，未必是因為基本面轉差，而是美股的修正下的不得不為，未來外資很有可能會針對這些個股，進行持股回補。

國際政經局勢牽動股市，台股8月29日最後一盤湧進268億元，硬是將加權指數拉上萬五大關，市場臆測，國安基金可能為裴洛西台灣行預做準備；而8月開局，被視為「國安基金」可能足跡的官股券商，1日買超14.96億元，外資則賣超71.09億元。

觀察籌碼動向，台股權值龍頭台積電，在遭外資提款近35.35億元之際，官股券商買超6.11億元，力撐股價在500元大關。後有包括潤泰全、世芯-KY、聯詠、元太、智原、華新、新唐、長榮航、愛普*、中砂、國泰金、富鼎、貿聯-KY、精測、力旺等，遭外資賣超0.68～12.50億元不等，但有官股券商買超0.41～2.48億元；惟需進一步搭配產業前景，作為布局參考。