「季配息ETF」王者降臨！連兩年蟬聯「高股息ETF績效王」的元大台灣高息低波ETF（00713）宣布改為每季都配息，將強勢問鼎季配息ETF的績效王！受相關消息激勵，00713在7月29日及1日買氣連續升溫，除逆大盤價量齊揚外，成交量更連三增，盤中零股再衝萬股之上，想搶「好收益」的買盤進場布局。

台股上周五由台積電領軍大漲，1日受美股拉回轉向震盪，買盤不足影響許多個股交投清淡，不過00713挾季配息利多，在上週五量能超越前一天水準，1日開盤持續量增，快速超越7月29日的成交量。

00713盤中零股更在上周五衝上1.8萬股，1日盤中零股成交動能持續增溫，短短三天的量能增幅稱冠高股息ETF。

00713日前宣布改為季配息，為台股的季配息ETF再添生力軍，但與其他台股ETF不同的是，00713在2020～2021年蟬聯高股息ETF的績效王，上半年台股挫近兩成，00713跌幅僅6.2％，連連展現「強」績效，使這次該ETF加入季配息行列，吸引許多搶好收益的配息族、存股族高度關注。

00713訴求「高品質、高股息」選股，與其他高股息ETF不同，以嚴謹的基本面條件選出獲利會成長、股息也有機會成長的高股息低波動標的，因此00713不僅創造高股息，還具備成長動能兼顧風險管理。00713屢次交出亮麗績效，正驗證該ETF的成分股相當能抗跌跟漲。

以過去三年觀察，彭博資訊統計到上半年為止，台灣加權報酬指數的報酬率為54％，00713的報酬率達50％，顯示00713抗跌之外還有跟漲力，是同期最會跟漲大盤的高股息ETF。

根據元大投信官網顯示，00713現持有台塑、華碩、卜蜂、中保科等，是許多台股股民耳熟能詳的存股標的，另00713還投資聯發科、廣達等權值電子股，在近期電子股領軍台股反彈，00713受惠大。相關標的也是台股大方配息的指標，令下半年00713的配息受到期待。

法人指出，00713正式調整配息頻率後，還納入收益平準金，讓配息不因規模變化而波動。對一般投資人而言，除了多次配息有二代健保補充費減少、ETF除息後可望更快填息等優勢，未來該ETF的收益來源將有收益平準金，愈早投資愈有利，想參與領息的投資人建議及早布局。