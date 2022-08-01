離婚過程這棟樓全搞定！台中1棟商業大樓的外觀近日被網友討論笑翻，因為該棟樓外頭的招牌分別是律師事務所、徵信社、會計師和報社，網友笑說可處理一切離婚事項，包含抓姦、離婚訴訟、財產分配和登報道歉，還有人認出該棟樓旁邊就是醫院和精神科診所，可以做親子鑒定和精神治療。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張照片，照片事某舊式大樓的外觀，部分樓層外架設了商家招牌，由上至下分別事律師事務所、徵信社、會計師和報社的招牌，讓原PO笑說是「全能大樓」，專門讓人處理一切離婚事宜，包含抓姦、離婚訴訟、財產分配和登報道歉都能做到。

台中1棟大樓外觀近日被網友笑翻，因為該棟樓外頭招牌分別是律師事務所、徵信社、會計師和報社，網友笑說可處理一切離婚事項。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

照片曝光馬上吸引網友關注，共5千多人按讚，還有人留言說該棟大樓位在台中醫院對面，在台中三民路和民權路上，「隔壁就是醫院，還可以驗親子鑒定，一樓是醫療用品，家暴後買復健用具」，也有人說「差一個婚禮公司，就可以變成一個循環」。

其他網友紛紛留言「堅持一條龍服務」、「缺禮儀公司了」、「改成聯合事務所合租一層樓更省錢」、「整棟樓合作無間」、「離婚套餐好耶」、「在我家附近，對面有醫院，旁邊有精神科診所」、「住台中就是這麼方便」、「幕後老闆同一個」、「這棟房子的屋主這樣招租，肯定是個對婚姻看透的明白人士」。