搶攻暑假宅商機，中嘉寬頻1日宣布推出FUN暑假限時促惠活動，網羅六大熱門方案，即日起至8月7日止，新用戶於活動期間內申辦1G光纖上網，或選擇指定套裝方案，如大戶人家、影劇大排檔、智慧音箱、智慧遙控器、智慧攝影機等，加碼贈送家樂福實體禮券500元。

暑假旺季帶動宅經濟需求攀升，中嘉寬頻瞄準各類型家戶的聯網需求，此次集結六大熱門飆網方案祭出禮券加碼好康，其中，對於重視居家休閒娛樂、喜歡宅在家享受追劇放鬆時光的客群，強打「影音大排檔」方案，讓用戶一次享有LINE TV、friDay、LiTV三大串流影音平台無限暢影，海內外強檔收視內容通通滿足。

另外，亦提供「智慧家庭系列」方案，讓有小孩的爸媽儘管外出上班，也能透過「智慧遙控器」遠端遙控操作家電，或使用「智慧攝影機」遠距查看居家狀況。而因應透天厝或大坪數的聯網需求，則推薦選擇「大戶人家」方案，一次贈送2台穩定網路訊號的Wi-Fi Mesh設備，讓用戶無論位於家中何處都能無縫上網。

中嘉寬頻即日起至8月7日限時開跑FUN暑假促惠活動，申辦1G光纖上網，或指定套裝方案120M起，月付最低999元，可享有家樂福實體禮券500元超值好禮，另外加碼送三大好康，包含依申辦約期再加贈「數位加值頻道闔家餐」、「免費上網時間管理服務」，以及貼心提供「五星級到府安裝服務」，為用戶量身打造客製化裝機服務，且由專人至現場安裝與設定，並於現場進行使用教學。