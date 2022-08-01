工總2022白皮書提出七大租稅建議，包括廢除貨物稅、停徵未分配盈餘稅等。不過，財政部僅將國際保險業務分公司（OIU）優惠延長、ESG投抵納入評估，其他五項暫不考慮。

依工總2022白皮書顯示，產業界呼籲財政部推行七大租稅改革，包括將OIU優惠延長至2030年、企業投資ESG適用投抵20％優惠，其他則為推延受控外國公司（CFC）上路時程、廢除貨物稅、廢除未分配盈餘稅、金融業營業稅降為2％，以及企業投資新創事業適用投抵20％優惠。

財政部高層指出，OIU主管機關為金管會，距優惠期限仍有三年，預計在2024年底前將與金管會討論，若其租稅優惠具必要性、可行性等，待金管會提出稅式支出即可評估延長需求。

官員也表示，產創條例已提供智慧機械綠能設備投抵，另ESG獎勵措施未必以租稅優惠，也可能透過補貼金、碳費減免方式，仍待跨部會協商。

至於推延CFC等五項租稅建議，財政部認為暫不可行