眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行已經啟程，其辦公室公布確定行程包含新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國家，至於是否訪台，目前傳出最新消息，裴洛西預計將在明天（2日）晚上10時30分抵達松山機場，並入住台北君悅酒店，後天（3日）上午8時與總統蔡英文會面，隨後於上午10時離台。

另據了解，因應裴洛西訪台，國安單位將會採取最高等級維安措施，至少動用國安局特勤人員及超過200名警力進行維安工作。

《中時新聞網》今（1日）下午掌握消息，外交人士透露裴洛西預計2日晚間抵達台灣，將在台灣停留1晚，隔天，也就是3日上午拜會蔡英文和國安會高層，預計當天中午離開。不過外交人士也坦承，大陸當局對裴洛西是否來台反應強烈，裴洛西能否依照原訂時間抵台，仍有變數。

關於裴洛西可能訪台一事，外交部發言人歐江安今稍早重申，目前沒有進一步消息，也沒有其他評論。行政院長蘇貞昌則說，對於外國貴賓來我國訪問，政府都表示熱烈歡迎，會做最妥善的安排，相關時間期程也會尊重訪賓的規劃。

此外，也傳出裴洛西在台下榻飯店，除了台北市信義計畫區的君悅酒店，另一可能是位於內湖區的萬豪酒店。美國在台協會(AIT)遷移到內湖後，美國官員或議員訪台，多半住在萬豪酒店，這次裴洛西也可能循例辦理；目前萬豪酒店外還沒有設置路障，但有不少警察不定時巡邏。