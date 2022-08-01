國家同步輻射研究中心（國輻中心）今日舉行卸、新任主任交接典禮，由董事長林敏聰主持並監交，完成卸任主任羅國輝與新任主任徐嘉鴻的交接。國輻中心董事會自2022年1月公開徵求主任候選人，經過積極遴選，徐嘉鴻以其優異的學術成就與豐富的行政管理資歷，獲得董事會的一致肯定，成為國輻中心成立以來首位女性首長，任期自2022年8月1日起為期四年。

徐嘉鴻為美國波士頓大學物理博士，專長為表面科學與薄膜X光散射。1993年完成哈佛大學博士後研究，隨即返國加入國輻中心，積極投入興建國內首座X光光束線和位於日本SPring-8光源的台灣光束線，執行科學研究及發展實驗技術，並於國立陽明交通大學和清華大學任教。此外，徐嘉鴻也具豐富的行政管理經驗，曾擔任科學研究組組長、主任秘書和董事會執行秘書等職，並曾出任科技部物理學門審議委員、物理推動中心委員及物理學會理事等，參與多項學術社群服務。

林敏聰表示，國輻中心致力於發展世界級的先進光源技術，並提供優質友善的設施服務平臺，成立數十年來，不僅以卓越的基礎研究成果，為國家蓄積科技發展的動能，更以前瞻的創新研究，協助國內產業掌握自主關鍵技術，提升台灣的科技競爭力。

徐嘉鴻指出，未來四年在國科會的督導下，將帶領國輻中心繼續深耕科學研究、推動前瞻科技和培育科研人才。除了做為學研界最堅強的後盾，持續為學研界提供尖端技術研發平台，以強化跨領域的創新合作之外，另一方面亦將加強與國內產業合作，促進產業升級。此外，配合國家科技發展的重點方向，將整合中心的科研能量和資源，深化綠能、半導體、生技醫藥等戰略型科研項目。

國輻中心表示，羅國輝前主任於任內大力推動加速器升級及創新研究，領導國輻中心推進臺灣光子源加速器實驗設施之建造與升級，成立產業應用組以拓展產研合作的新面向，並全力提升台灣在全球科技的能見度，此外更成立「光環論文獎」以表彰產學研各界使用國輻中心光源所做出的頂尖科研成果。國輻中心全體同仁由衷感謝羅前主任的付出與貢獻。

國輻中心是國家投入大量資源建置的大型共用實驗設施，提供國內外科學家們世界一流的光源和實驗設施，進行尖端基礎和應用科學研究。國輻中心將以「放眼國際、根生本土」為目標，以國際一流的知識、技術與設施和國內產學研界攜手合作，在學術成就和科技發展上登峰共榮。