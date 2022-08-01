【易遊網】高雄漢來三麗鷗主題房專屬樓層。（易遊網提供）

【易遊網】環島之星列車上提供多種DIY手作體驗，讓旅客的車程時光一點都不無聊。（易遊網提供）

【易遊網】環島之星以Hello Kitty玩台灣的超吸睛彩繪設計深受旅客喜愛。（易遊網提供）

台灣唯一天天出發的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，上百條行程選擇搭配2人成行免湊團的玩法，滿足旅客多元需求與說走就走的彈性規劃，加上Hello Kitty玩台灣的彩繪設計，一直以來廣受旅客喜愛，疫情這兩年至今更服務近15萬名旅客。為提供最新鮮的旅遊內容，此次聯手五星級「高雄漢來大飯店」，結合其全新三麗鷗主題房，打造「萌幻夏日‧食遊高雄」聯名行程，共有10款超夢幻的主題房型可選擇入住外，更搭配行程獨家銷售「 Hello Kitty街頭潮主題房」。

環島之星X高雄漢來主題房「萌幻夏日‧食遊高雄」聯名行程，共有2日主題遊、3日環島遊和自由行3種行程供旅客選擇，每人最低5990元起！為打造最好玩的行宿食遊體驗，交通安排搭乘超人氣觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，超寬敞商務座椅，可享受超舒適的位席空間外，車上還有可以歡唱卡拉OK及體驗手作活動的娛樂車廂，且列車餐飲服務全部免費。

住宿則安排入住「高雄漢來大飯店」全新三麗鷗主題房，有Hello Kitty、美樂蒂、雙星仙子、酷企鵝、大眼蛙等人氣角色主題房可選擇，從家具軟裝到整體配色皆融入三麗鷗明星的風格特色，宛如一秒進入到角色世界的錯覺，沉浸在滿滿的夢幻氛圍裡享受全新住房體驗，還可將以三麗鷗主題房視覺所設計的濾掛咖啡包、瓶裝水、沐浴用品4件組、盥洗用品7件組、房卡、迎賓卡片、購物禮袋等週邊備品通通帶回家，留下專屬的紀念回憶。此外，以校園巴士為設計概念的「Hello Kitty街頭潮主題房」，為易遊網環島之星行程唯一獨賣，此房型預計於9月1日開賣。