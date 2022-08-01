新營民治市政中心8月藝文展邀請尤素霞提供作品展出，讓大眾感受畫家對家鄉最細緻的刻畫和觀察。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

尤素霞的作品《休憩》描繪水牛與主人生活同步、生命相融的依附情感。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南退休老師尤素霞，從小喜歡塗鴉，10多年前的一場夢，夢到疼愛卻早逝的弟弟在大樹下繪畫之景，而觸動她想習畫的心，退休前隨畫壇名家李政哲、李偉哲習畫，田園風情、廟會民俗都是她筆下的題材，新營民治市政中心8月藝文展邀請尤素霞提供作品展出，讓大眾感受畫家對家鄉最細緻的刻畫和觀察。

尤素霞投入教職工作長達30年，其中在故鄉新營區新生國小的任教期間，推動「獨輪車」傳統藝術專案，使學校成為前台南縣首創也是唯一的獨輪車傳統藝術小學，2016年退休後，依舊不斷學習，考取園藝治療師認證，更獲聘社區發展協會總幹事，營造家鄉人文藝術。

尤素霞表示，小時候在田園、廟埕嬉戲中長大，對家鄉風光及廟會陣頭表演藝術印象深刻。退休前一年，她到文化中心欣賞陳澄波畫展後，返家途經「李政哲畫室」，她停車走入畫室，李老師親切接待並解說陳澄波畫作，因緣具足，便拜師入門習畫。

畫家李政哲說，尤素霞生性樂觀、思緒靈活，觀察細微，學習力強，加上多彩多姿的生活閱歷，創作題材每能引發共鳴。她的畫作流露濃厚的鄉土田園情懷，其筆觸或刮、或塗、或擦、或拍，通過媒材厚薄不一的色塊層層鋪陳，刻繪出生活記憶裡的鮮明肌理與豐富意韻。

尤素霞「悠油築夢」繪畫個展，即日起至8月31日於民治市政中心一樓大廳展出，市府祕書處表示，此次共計展出尤老師30件油畫作品，包含描繪台灣傳統陣頭的《刑具爺坐炮》、家鄉溪畔黃昏時落日餘暉與白色割芒花互相輝映的《黃昏的故鄉》等，歡迎市民朋友前來參觀。