台灣人被騙去柬埔寨工作，結果遭到軟禁、強迫當詐騙集團的消息近來引發網路熱議。有網友發現疑似隸屬詐騙集團的公司徵才文後，進一步肉搜出疑似該公司的人資，對方不但大喇喇在臉書徵才，甚至抱怨暑假人才輩出，但自己8月只送走3個人！

原PO在PTT發文表示，自己看到疑似詐騙公司的徵才文章後，透過谷歌搜尋發現疑似該公司人資的臉書，「講的話完全一模一樣」，雖然自從柬埔寨詐騙新聞發酵以後，開始刪了許多篇徵才文章，但仍留下一些貼文透露不少訊息，讓原PO直呼「台灣人真的好恐怖，專門殺自己同胞」。

疑似詐騙集團的人資在臉書曬出機場照片。（翻攝自PTT）

該名人資的臉書文章寫到，「天天送機，天天開心，只願符合成本效益」，放話「來一個送一個」，甚至提到暑假正是人才輩出的時候，但自己整個8月「只得送出3個人」。

對此，許多網友紛紛痛批「今天才8月1號就送走三個？哇X」、「可憐，專坑自己人」、「8月1號就3個出去惹，她好像還嫌業績差，真可怕」、「沒有證據也沒辦法抓她，看起來都用TG聊，警方無法調紀錄」、「這種人會下地獄的」。