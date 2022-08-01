工總今（1）日發表2022年白皮書，以「轉骨」為題，對當前經貿情勢提出政策建言。國發會表示，與政府現行施政方向一致，其中推動經濟結構轉型升級、協助供應鏈重組與發展新興產業、推動淨零排放、穩定能源供給、充實人力資源等均是當前政府施政重點，所提建言將納入決策重要參據。

國發會說，關於工總所提推動台灣成為「區域運籌中心」理念，與政府規劃運用國內半導體產業優勢，發展「半導體先進製程中心」，並協助各產業導入5G、人工智慧（AI）等新興科技，推動「亞洲高階製造中心」的作法一致。

另在資本市場方面，國發會說，我國已建置上市、上櫃、興櫃多層次資本市場，供不同型態、規模之企業掛牌籌資；至有關發展區域運籌中心之智慧財產、產業控股等建議，後續亦將納入施政參考。

國發會說，在協助產業供應鏈重組方面，政府持續在推動5＋2產業基礎上，打造六大核心戰略產業，以加速推動國內產業轉型升級，協助供應鏈海外布局。

另在發展新興產業方面，國發會說，已推動包括電動車、離岸風電、太空通訊等陸海空產業，以建立綠色運輸環境、促進離岸風電產業國產化，並提升太空產品檢測驗證與通訊科技發展，讓台灣製造的供應鏈轉型成為全球產業的關鍵力量。

國發會也提到，在推動淨零排放過程中，政府將確保能源供給，政府除將極大化再生能源的供給，並已務實考量用電成長，滾動檢討至116年新增與除役機組時程規劃，確保逐年備用容量率可符合國內電力需求。

另為穩定輸配電，國發會說，政府將推行「強化電網韌性建設計畫」，推動分散電網、強固電網工程。

在充實人力資源方面，國發會表示，已推動完成外國人才專法修正，設定119年外國專業人才在台達10萬人攬才目標。

此外，為強化培力產業所需關鍵人才，國發會說，教育部於111至114年推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，勞動部亦已根據企業數位轉型及創新需求，補助企業辦理員工相關技能課程，以推升企業競爭力。

至於去年白皮書建言政府回應滿意度，經工總調查達6成以上，國發會表示，感謝工總支持與建言，針對今年白皮書，將偕同相關部會積極回應業界訴求，透過多方意見交流，達成政策推動共識，以促進台灣經濟成長與企業永續發展。