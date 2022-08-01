電商邁入下半年旺季，網路家庭（8044）近期推出七夕、父親節、中元節三合一的「心禮節」，近期相關商品如保健品、GoPro等銷量也大幅提升，期望透過自創節日，帶動第三季營運表現。

網家近年來自創「心禮節」，PChome 24h購物觀察，去年受疫情影響，讓消費者更趨向線上購物，去年八月父親節，「家電、3C、遊戲」成為前三名熱搜關鍵字，但今年疫情趨緩、暑假國內輕旅風潮盛行，戶外用品買氣自5月後逐漸攀升，整體搜尋量對比去年同期成長20％，消費輪廓以35～44歲的男性居多，偏好露營帳篷、營地布置用品為主，平均客單達2,500元以上。其中，GoPro更成熱銷黑馬，7月對比去年同期買氣飆升1.5倍。

此外，今年以來疫情反覆，消費者預防保健意識大幅提升，也帶動日常保健品成為送禮首選，第二季對比去年同期，保健品買氣大幅成長近45％，尤其以日常保健、調整體質、增強體力的商品最為熱銷。

網家尚未公布第二季財報，第一季FinTech業務轉虧為盈，但B2C營收成長不如預期。本業部分，網家營業利益年減99.2％，單季營業利益僅剩120萬、營益率0.01％。第一季單季歸屬於母公司業主稅後淨損3,200萬元，每股稅後淨損0.25元，連續兩季度虧損。累計前6個月營收228億元，年減1.44％。

網家先前表示，去年疫情衝擊全球供應鏈，網家擅長的3C與家電商品受到缺貨影響衝擊，對營運造成不小的挑戰。不過供應鏈狀況今年已經看到緩解，今年將規劃做3C與家電的安裝、維修等服務，期望透過電商、FinTech、賦能3大事業，拚下半年營運能逐步恢復。

此外，新的A7物流中心預期將在10月啟動，有望趕今年雙11檔期，A7物流中心將會分樓層展開服務，將對網家集團的物流能量帶來成長動能，惟今年來看，A7對整體集團營收貢獻有限，預計要到2023年才會貢獻較大的營收表現。法人則認為，台灣B2C電商市場競爭激烈，B2C毛利率回升不易，以及B2C行銷以及研發費用持續增加，下修網家全年獲利表現。