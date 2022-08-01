創業家兄弟（8477）1日宣布旗下生活市集啟動深化經營LINE官方帳號策略，推出「生活幣」加上「LINE POINTS」雙點數回饋，為第三季營運增添動能。董事長郭書齊表示，LINE官方帳號為站內第二大導流入口，盼透過雙點數回饋，培養顧客對品牌的忠誠度。

創業家兄弟表示，生活市集將強化LINE官方帳號渠道，目標讓旗下7個LINE官方帳號成為更直接的流量導購入口，推出「生活幣」加上「LINE POINTS」雙點數回饋。

生活市集指出，市場上回饋型平台的消費者留存率表現優於一般購物網站，顯見點數回饋的模式對於消費黏著度養成有極大的誘因。透過推出「生活幣」加上「LINE POINTS」雙點數回饋，生活市集目標將透過雙點數加乘下推進好友數增長，並提高轉換及留存表現。

郭書齊先前指出，近年電商競爭比過去任何一個時間點都還要激烈，加上原物料與運費上漲，連帶影響公司營運，但他認為，近年來電商市場瘋狂的補貼情況將在下半年逐漸趨緩，當市場回到正常的競爭態勢，公司也可以找到新的切入點與機會。

除了雙點數回饋以外，創業家兄弟今年也將聚焦在調整自身營運體質，並透過自媒體與消費者直接溝通，降低對於廣告投資的依賴。此外，也強化「discount store折扣商店」的品牌印象，並將消費從網路世界拓展至實體的人際網路。目前生活市集已經推出「生活福企網」，所有商品交易仍然須透過生活市集完成，但消費者可更容易的透過「生活企福網」進行商品的團購登記與消費。

創業家兄弟今年第一季稅後淨損0.26億元，每股虧損0.82元，光是今年第一季的虧損幅度就快追上去年全年。累計上半年營收13.29億元，年減35％。