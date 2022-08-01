一段40分鐘對話音檔，揭示了美國一架小型飛機自1,067公尺高空降落前，2名飛行員試圖向塔台求救，離奇的是，緊急迫降後機艙內僅剩機長，懷疑副機師在沒有降落傘的情況下跳機身亡。
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這架小型雙引擎飛機自境內北卡(North Carolina)霍克縣起飛，一段40分鐘的音檔紀錄下飛行員與塔台的對話，他們疑似飛行中右輪突然脫落，隨即請求降落羅利達拉姆國際機場(RDU)。
目前警方正在釐清副機師查爾斯（Charles Hew Crooks）著陸後竟人間蒸發，懷疑他要麼選擇跳機或是迫降時被噴飛，因他的屍體在距離機場30英里外，一處民宅後院被發現，且身上沒有攜帶降落傘。
至於另一名飛行員只有輕傷，送醫後並無大礙。事後他稱「查爾斯在迫降前跳下飛機」，推測他可能是想墜落至一片水域。
查爾斯的父親接獲噩耗相當震驚，表示兒子一直有個飛行夢，23歲的他曾擔任飛行教官，最近一次談到「永遠不會放棄這個位置，這是我的熱情所在」。
文章來源：REVEALED: Pilot is heard on radio calmly asking air traffic control for help BEFORE co-pilot, 23, fell or jumped from small plane at 3,500-feet as it went in to crash land after losing a right wheel
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