First on @WRAL: we spoke with the father of the 23-year-old copilot who died before an emergency plane landing at RDU.



The dad of Charles Hew Crooks says his son was an experienced flyer who was living his dream, and they’re struggling to understand this sudden loss. pic.twitter.com/SasF8Buw98 — Keenan Willard (@KeenanWRAL) July 31, 2022

一段40分鐘對話音檔，揭示了美國一架小型飛機自1,067公尺高空降落前，2名飛行員試圖向塔台求救，離奇的是，緊急迫降後機艙內僅剩機長，懷疑副機師在沒有降落傘的情況下跳機身亡。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，這架小型雙引擎飛機自境內北卡(North Carolina)霍克縣起飛，一段40分鐘的音檔紀錄下飛行員與塔台的對話，他們疑似飛行中右輪突然脫落，隨即請求降落羅利達拉姆國際機場(RDU)。

目前警方正在釐清副機師查爾斯（Charles Hew Crooks）著陸後竟人間蒸發，懷疑他要麼選擇跳機或是迫降時被噴飛，因他的屍體在距離機場30英里外，一處民宅後院被發現，且身上沒有攜帶降落傘。

至於另一名飛行員只有輕傷，送醫後並無大礙。事後他稱「查爾斯在迫降前跳下飛機」，推測他可能是想墜落至一片水域。

查爾斯的父親接獲噩耗相當震驚，表示兒子一直有個飛行夢，23歲的他曾擔任飛行教官，最近一次談到「永遠不會放棄這個位置，這是我的熱情所在」。