國內疫情逐漸穩定，自6月本土確診人數逐漸下降，將有望讓先前受疫情影響嚴重的婚禮市場復甦。數字科技（5287）旗下婚禮平台「Marry結婚吧」站內數據指出，7月新人詢問量明顯較4～5月成長5成，需求逐漸回到疫情前常態，婚市冷卻期僅3個月，預估下半年婚宴商機復甦，將有望帶動數字科技「Marry結婚吧」平台營運復甦。

「Marry結婚吧」為數字科技近年來設立的新平台，主要瞄準婚禮商機。該平台數據指出，今年婚宴市場從疫情中復甦，7月的新人詢問量已經較4月～5月增五成，且詢問檔期多集中於2022下半年。其中，又以婚宴會館訂單量回升最為明顯，2022下半年宜嫁娶吉日皆已售罄，且近7成新人訂席數超過15桌，更有3成新人已在詢問明年檔期。

有趣的是，從「Marry結婚吧」站內討論區也能觀察到，自6月初起有關「疫情延期、取消」等文章數明顯減少，取而代之的是「延期後找不到新秘、婚攝」等討論話題，可見隨著本土疫情趨緩，準新人也開始忙碌起來。

而原計畫於上半年完婚的佳偶，陸續詢問並改期至下半年宜嫁娶吉日，再加上原訂下半年婚期的新人，使得下半年新秘、婚攝、婚宴會館檔期一位難求。

數字科技今年第一季營業淨利1.79億元、稅後淨利1.49億元，分別較去年同期成長14％、7％與4％，每股稅後盈餘3元。以營收比重來拆分，仍以旗下旗艦平台為主，包括如591房屋交易佔62％，8591寶物交易佔23％，8891汽車交易佔7％，518熊班暨人力平台營收佔比7％。

若以各平台營收來看，第二季在591新建案祭出520為愛成家季活動，透過影音、VR720賞屋、開箱文評測等三大線上功能，吸引不少用戶；而8891汽車透過海量汽車資訊，並受惠新車缺車，中古車需求揚升，帶過591房屋及8891汽車第二季營收雙雙創下歷史新高。

8591寶物部分，則受益宅經濟與香港8591知名度提升，第二季營收雙位數成長，新創平台Tasker出任務需求顯現，繳出第二季營收4.89億元成績，創歷史單季新高。

展望後續營運，數字科技表示，旗下成熟平台將專注在擴大服務廣度，新創平台則以增加品牌知名度為目標，同時也將優化既有站台移動端使用者體驗，增加多元的收費方式，聚焦擴張市佔率，拚營收獲利雙成長。