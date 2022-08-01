眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行已經啟程，除了前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國家，同時也有消息指出，裴洛西將在明（2日）晚上訪台。不過，前立委郭正亮今（1）日預測，「拜登政府跟軍方其實不支持裴洛西，明天晚上不太可能抵台」。

郭正亮今在網路節目《新聞大白話》中認為，主要因為拜登政府跟軍方不支持裴洛西，所以對裴洛西的提議有一些根本就是不願意配合，或是告訴裴洛西很危險的情報，就讓裴洛西一直修正。

郭正亮也坦言「我們只從可能性去推」，如果明天晚上要到台灣，基本上裴洛西明天早上還在新加坡，而且還要去馬來西亞，郭正亮強調，馬來西亞是裴洛西辦公室公布的行程，「難道要去馬來西亞快閃嗎？這個能交代嗎？」所以郭正亮認為，「裴洛西明天晚上不太可能抵台」。

郭正亮直言，「日本的行程已經公開了，日本國會悼念安倍的活動，裴洛西就是代表美國去的，是在8月5日」，因此郭正亮預測，「最起碼裴洛西8月4日晚上要進日本，我認為裴洛西不是3日就是4日來台灣，然後可能是『閃電來訪』」，郭正亮也說，「除非我們這邊半夜跟裴洛西見面，因為沒有時間待久的」。