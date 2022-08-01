現年50歲的香港一代玉女黎姿，活躍於90年代，過去接拍無數作品紅極一時，2008年和大她15歲的富商馬廷強結婚，同步宣布淡出演藝圈，近年她接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的CEO，不僅事業得意，私下也很享受生活，近日她飛到巴黎度假，在平台曬出多張美照讓網友驚呼：「這真是50歲的大姐姐嗎？未免也太美了吧！」

近日黎姿和家人一同到巴黎度假，她在社群平台曬出自己與巴黎鐵塔的合影，一頭長髮隨意綁起，戴著墨鏡遮住大半張臉，打扮十分隨性，不過底下有網友喊話想看到打扮漂亮的她，黎姿似乎是聽進去了，幾天後就在當地知名景點亮相，黎姿身穿格紋無袖裙，手臂肌肉線條明顯，胸前事業線若隱若現，長裙飄飄氣質典雅，少女模樣完全看不出來已經50歲。

黎姿用法文寫下：「巴黎我愛你」，可見對這座城市的喜愛，許多網友紛紛留言：「姐姐美的不可方物」、「GIGI好美，這組圖好愛，知性優雅、自信滿滿，我最愛的女神」、「為什麼妳可以漂亮成這樣」、「短髮好好看」、「保持得太好了」、「不老女神」、「心目中最美的趙敏」

人在巴黎的黎姿也會親自上街買水果，今（1）日她曬出一段影片，只見黎姿穿著西裝外套，造型非常幹練帥氣，她背著一個包包在巴黎水果攤前挑水果，讓網友誇 ：「太漂亮了，挑個水果都好優雅喔」