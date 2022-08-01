重機男對戰闖紅燈伯 狂飆10字國罵 儀錶板這數字網怒了（取自記者爆料網）

三寶罵三寶！1名騎士日前高速行駛在新北市淡金公路上，遇到前方有老翁闖紅燈穿過路面，他緊急減速後才安全過去，並轉頭朝老翁怒飆一串髒話，影片曝光網友發現騎士車速高達120公里以上，怒罵「自己也嚴重超速還有臉飆人國罵」、「真可惜，還有臉po出來」。

臉書「記者爆料網」日前分享1段騎士的行車紀錄器影像，該名騎士當時以高速行駛在淡金公路上，前方紅綠燈處突然有1名老翁「闖紅燈」穿過路面，騎士先是猛按了連續的喇叭，所幸老翁即時穿過路面，騎士驚險地期過後，隨即對老翁怒罵「X你娘XX，X你媽X，X！」

騎士在淡金公路上，遇到前方有老翁闖紅燈穿過路面，他緊急減速後朝老翁怒飆一串髒話，影片曝光網友發現騎士車速竟高達120公里以上。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

不過影片中，該名騎士儀表板上的車速已經破百，見到老翁才急煞至時速70公里，網友紛紛留言反罵騎士，「騎這麼快，什麼危險都會遇到」、「雙標冷煉仔，自己也嚴重超速還有臉飆人國罵」、「7月時，很多須要交替」、「真可惜，還有臉po出來」、「這時速應該是國道的速度吧？怎會有紅綠燈」、「紅騎士出事，早晚的」、「阿北都不怕了，你會怕就騎慢點」、「自己也是沒水準，還有時間放單手，不緊急嘛」。